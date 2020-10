Everton Liverpool, entrataccia di Pickford su Van Dijk: infortunio per il difensore – VIDEO (Di sabato 17 ottobre 2020) Il derby tra Everton e Liverpool è stato segnato dall’infortunio di Virgil Van Dijk dopo un’entrataccia del portiere Pickford Il sentitissimo derby di Liverpool è stato macchiato, in apertura, dall’infortunio di Virgil Van Dijk. Il difensore Reds ha dovuto chiedere il cambio dopo 5 minuti dall’inizio della partita per una bruttissima entrata di Pickford, portiere dell’Everton. Sugli sviluppi di un piazzato il difensore olandese ha provato a colpire il pallone, ma l’estremo difensore avversario gli è uscito addosso, facendogli anche male. Da valutare l’entità del suo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Il derby traè stato segnato dall’di Virgil Vandopo un’del portiereIl sentitissimo derby diè stato macchiato, in apertura, dall’di Virgil Van. IlReds ha dovuto chiedere il cambio dopo 5 minuti dall’inizio della partita per una bruttissima entrata di, portiere dell’. Sugli sviluppi di un piazzato ilolandese ha provato a colpire il pallone, ma l’estremoavversario gli è uscito addosso, facendogli anche male. Da valutare l’entità del suo ...

