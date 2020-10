Everton-Liverpool | entrata folle di Pickford su Van Dijk | brutto infortunio per l’olandese VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 17 ottobre 2020) Succede di tutto nei primi minuti di, derby valevole per la quinta giornata della Premier League 2020/2021. I ragazzi di Jurgen Klopp passano in vantaggio dopo una manciata di minuti e sfiorano anche la rete dello 0-2 con Vanche però viene fermato da un intervento discomposto e molto pericoloso. Oliver non concede calcio di rigore in quanto Vanera partito in fuorigioco. Il difensore olandese però ha avuto la peggio nello scontro ed è stato costretto a chiedere il cambio. In alto il