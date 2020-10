Evade e cambia nome | arrestato in Polonia ladro truffatore che agiva in Friuli

Ultime Notizie dalla rete : Evade cambia

UdineToday

From ELLE Decor. In questo 2020 faticoso, il desiderio di evadere (e di tirare finalmente il fiato) è più forte che mai. Per cambiare passo e voltare pagina – in senso metafor ...I giallorossi, con la scusa del Coronavirus, vogliono affossare il contante e puntare sui pagamenti tracciabili: così vogliono cambiare le nostre abitudini.