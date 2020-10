Eva Grimaldi a Verissimo | la verità su Garko | “Saputo fin da subito che era gay | ma l’ho amato”

Leggi su gossipetv

(Di sabato 17 ottobre 2020) Eva, al secolo Milva Perinoni, ha raccontato per la prima volta in modo dettagliato il rapporto avuto con Gabriel. Dopo lo scoppio del cosiddetto caso dell’Aresgate, si è saputo che diverse storie tra vip in realtà non sono mai state vissute, essendo state costruite a tavolino. Ad esempio quella di Massimiliano Morra e … L'articolo Eva, la verità su: “Saputo fin dache era gay, ma l’ho amato” proviene da Gossip e Tv.