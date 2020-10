Europa League 2020/2021, Napoli-AZ Alkmaar: le probabili formazioni (Di sabato 17 ottobre 2020) Le probabili formazioni di Napoli-AZ Alkmaar, match della prima giornata della fase a gironi di Europa League 2020/2021. Si gioca alle 18:55 di giovedì 22 ottobre nella cornice dello stadio San Paolo di Napoli. C’è voglia di iniziare bene per la squadra di Gattuso qualificata alla competizione continentale in virtù della vittoria in Coppa Italia nella scorsa stagione. Oltre ad Elmas e Zielinski contagiati, Gattuso dovrebbe fare a meno anche di Insigne, il cui recupero sarà oggetto di un tentativo per la quinta giornata di campionato. Sul fronte d’attacco spazio comunque all’arsenale pesante con Politano, Mertens, Osimhen e Lozano pronti a rappresentare il principale pericolo per la ... Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Ledi-AZ, match della prima giornata della fase a gironi di. Si gioca alle 18:55 di giovedì 22 ottobre nella cornice dello stadio San Paolo di. C’è voglia di iniziare bene per la squadra di Gattuso qualificata alla competizione continentale in virtù della vittoria in Coppa Italia nella scorsa stagione. Oltre ad Elmas e Zielinski contagiati, Gattuso dovrebbe fare a meno anche di Insigne, il cui recupero sarà oggetto di un tentativo per la quinta giornata di campionato. Sul fronte d’attacco spazio comunque all’arsenale pesante con Politano, Mertens, Osimhen e Lozano pronti a rappresentare il principale pericolo per la ...

