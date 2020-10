Europa League 2020/2021, Celtic-Milan: le probabili formazioni (Di sabato 17 ottobre 2020) Le probabili formazioni di Celtic-Milan, match della prima giornata della fase a gironi di Europa League 2020/2021. Si gioca alle 21:00 di giovedì 22 ottobre al Celtic Park. Dopo una rocambolesca fase preliminare chiusa con una infinita sequenza di calci di rigore contro il Rio Ave, il Milan è pronto a giocarsi le sue chance e iniziare bene in questa avventura europea. Tanti i dubbi di formazione per Stefano Pioli che però per il momento non dovrebbe effettuare tanti cambi di formazione rispetto all’undici titolare schierato contro l’Inter nel derby. Le probabili formazioni Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo ... Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Ledi, match della prima giornata della fase a gironi di. Si gioca alle 21:00 di giovedì 22 ottobre alPark. Dopo una rocambolesca fase preliminare chiusa con una infinita sequenza di calci di rigore contro il Rio Ave, ilè pronto a giocarsi le sue chance e iniziare bene in questa avventura europea. Tanti i dubbi di formazione per Stefano Pioli che però per il momento non dovrebbe effettuare tanti cambi di formazione rispetto all’undici titolare schierato contro l’Inter nel derby. Le(4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo ...

SkySport : Covid, nove positivi nell'AZ Alkmaar, prossimo avversario del Napoli in Europa League - juventusfc : Andrea Agnelli: «A marzo e ad aprile abbiamo fatto un grande lavoro, che ha permesso di portare a termine quasi tut… - ZZiliani : Grande attesa in tutta Europa per l’INFECTIONS LEAGUE di stasera. - lightmoon972 : RT @apetrazzuolo: GIOIA - Napoli, Politano: 'Che giornata e che partita! Il modo migliore per rientrare dalla sosta, ora testa all’Europa L… - JulzOa : RT @EmanuelSabatin3: @GaIIiani @eantoniopolonia @DiMarzio Ma parli proprio tu? Che stavate uscendo dal Europa league contro una squadra RID… -