Estate Salernitana | il trionfo dell’associazionismo

(Di domenica 18 ottobre 2020) di Monica De Santis Tracciato il bilancio dell’ “” targata Comune di Salerno. Ieri mattina a Palazzo di Città l’assessore alla Cultura Antonia Willburger (vero motore di tutto), insieme con l’assessore Dario Loffredo e con il sindaco Vincenzo Napoli, ha voluto fare un punto su ciò che è stata l’in città post-Covid, alla presenza di alcuni (pochi per la verità) degli operatori che hanno organizzato le serate all’Arena del Mare, al Teatro Augusteo e a Largo Barbuti, esprimendo soddisfazione per i risultati ottenuti. Risultati che, come da noi anticipato alcune settimane fa, se da un lato sono stati complessivamente positivi, perchè nelle condizioni in cui si è agito non è stato di certo facile organizzare ...