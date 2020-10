Esplosivo “micidiale” in un garage di Uboldo | 4 arresti per traffico di armi da guerra

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 17 ottobre 2020) Ci sono anche 15 candelotti didi potenza “micidiale” trovati in un box ditra ledasequestrate nella maxi operazione della Polizia condotta nelle ultimi ore, che ha portato all’arresto di 4 persone. I poliziotti della questura di Varese hanno arrestato 4 persone coinvolte in uninternazionale illegale di … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo“micidiale” in undi, 4perdidaproviene da Il Notiziario.