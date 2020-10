Eroi in corsia. Due medici del “Ruggi d’Aragona”, sfiniti dopo una notte di lavoro crollano sul divano (Di sabato 17 ottobre 2020) di Rosa Coppola sfiniti, dopo una intera notte ad operare, crollano su un divano di fortuna presente in un ufficio dell’ospedale. Loro sono due medici, giovanissimi, finiti immortalati da un collega che ha colto l’attimo, come si suol dire. I protagonisti sono Antonio Longobardi , cardiochirurgo, e Francesco Frunzo, anestesista, entrambi dipendenti dell’Azienda ospedaliero-Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno che, seppur involontariamente, testimoniano il gioco di squadra, la passione per il lavoro, l’impegno e l’abnegazione in un momento, come quello che si sta vivendo a causa del Covid-19, che danno speranza. Il lavoro, serio, svolto in silenzio. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di sabato 17 ottobre 2020) di Rosa Coppolauna interaad operare,su undi fortuna presente in un ufficio dell’ospedale. Loro sono due, giovanissimi, finiti immortalati da un collega che ha colto l’attimo, come si suol dire. I protagonisti sono Antonio Longobardi , cardiochirurgo, e Francesco Frunzo, anestesista, entrambi dipendenti dell’Azienda ospedaliero-Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno che, seppur involontariamente, testimoniano il gioco di squadra, la passione per il, l’impegno e l’abnegazione in un momento, come quello che si sta vivendo a causa del Covid-19, che danno speranza. Il, serio, svolto in silenzio. Consiglia

arca1317 : RT @IaconaRiccardo: 35mila morti, 29.476 operatori sanitari contagiati. Migliaia di persone morte in casa senza cure.Questo ci impone di ri… - arca1317 : RT @ellytundo: Per @anaao_assomed entro il 2023 potrebbero mancare circa 10mila medici specialisti nelle corsie d’ospedale. In uno scenario… - grandesse : RT @IaconaRiccardo: 35mila morti, 29.476 operatori sanitari contagiati. Migliaia di persone morte in casa senza cure.Questo ci impone di ri… - IaconaRiccardo : RT @ellytundo: Per @anaao_assomed entro il 2023 potrebbero mancare circa 10mila medici specialisti nelle corsie d’ospedale. In uno scenario… - ellytundo : Per @anaao_assomed entro il 2023 potrebbero mancare circa 10mila medici specialisti nelle corsie d’ospedale. In uno… -

Ultime Notizie dalla rete : Eroi corsia Iacona racconta il Covid con 'Mai più eroi in corsia' ANSA Nuova Europa “Doc, nelle tue mani”. Ma oggi ci vogliamo stare, in quelle mani?

Riprendiamo da dove avevamo lasciato, perché “Doc, nelle tue mani”, su Raiuno, ha confermato il successo riscosso in pieno lockdown , e giovedì il nuovo ...

Miss Inghilterra torna in corsia per combattere il Covid

Ha lasciato la corona ed è tornata in corsia per combattere il coronavirus Bhasha Mukherjee, Miss Inghilterra dal luglio 2019. La dottoressa 24enne, nata a Calcutta e cresciuta a Derby, due lauree e u ...

Riprendiamo da dove avevamo lasciato, perché “Doc, nelle tue mani”, su Raiuno, ha confermato il successo riscosso in pieno lockdown , e giovedì il nuovo ...Ha lasciato la corona ed è tornata in corsia per combattere il coronavirus Bhasha Mukherjee, Miss Inghilterra dal luglio 2019. La dottoressa 24enne, nata a Calcutta e cresciuta a Derby, due lauree e u ...