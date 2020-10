Ergastolo confermato per il nigeriano Oseghale "È lui il killer di Pamela" (Di sabato 17 ottobre 2020) Stefano Vladovich Due anni fa la 18enne romana uccisa, fatta a pezzi e nascosta in due valigie dal pusher Roma. Ergastolo. La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Ancona conferma la condanna di primo grado per Innocent Oseghale, 31 anni, accusato del delitto di Pamela Mastropietro, 18 anni. «Grande» urla la madre della vittima, Alessandra Verni, alla lettura del verdetto e aggiunge: «Giustizia È fatta». È la fine di una lunga e sofferta udienza in cui l'imputato respinge le accuse. «Ha perso l'ultima occasione per dire la verità», commenta ancora la mamma. La storia. È il 31 gennaio 2018: un passante vede due trolley in un fossato vicino Macerata. All'interno il corpo fatto a pezzi di una ragazza. ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 17 ottobre 2020) Stefano Vladovich Due anni fa la 18enne romana uccisa, fatta a pezzi e nascosta in due valigie dal pusher Roma.. La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Ancona conferma la condanna di primo grado per Innocent, 31 anni, accusato del delitto diMastropietro, 18 anni. «Grande» urla la madre della vittima, Alessandra Verni, alla lettura del verdetto e aggiunge: «Giustizia; fatta».; la fine di una lunga e sofferta udienza in cui l'imputato respinge le accuse. «Ha perso l'ultima occasione per dire la verità», commenta ancora la mamma. La storia.; il 31 gennaio 2018: un passante vede due trolley in un fossato vicino Macerata. All'interno il corpo fatto a pezzi di una ragazza. ...

