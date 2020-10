Era Callie Torres in Grey’s Anatomy, oggi ha 45 anni e la cresta [FOTO] (Di sabato 17 ottobre 2020) Callie Torres è stata una delle protagoniste indiscusse di Grey’s Anatomy. oggi è molto diversa da come la ricordiamo nel medical drama e, nel 2016, Sara Ramirez ha dichiarato di essere attratta sia dagli uomini sia dalle donne, esattamente come il suo personaggio. La Ramirez ha affermato: “Molti ragazzi che vivono la tragedia di essere senzatetto sono giovani le cui vite sono fatte di incroci. Che si tratti di identità se**uale, espressione di essa, razza classe sociale, orientamento sessuale religione, cittadinanza”. Anche lei ha diverse identità e proprio per questo motivo è fortemente immersa in progetti che permettono ai più giovani di far sentire la propria voce e di supportare i ragazzi nell’essere padroni della loro vita e nel ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 17 ottobre 2020)è stata una delle protagoniste indiscusse di Grey’sè molto diversa da come la ricordiamo nel medical drama e, nel 2016, Sara Ramirez ha dichiarato di essere attratta sia dagli uomini sia dalle donne, esattamente come il suo personaggio. La Ramirez ha affermato: “Molti ragazzi che vivono la tragedia di essere senzatetto sono giovani le cui vite sono fatte di incroci. Che si tratti di identità se**uale, espressione di essa, razza classe sociale, orientamento sessuale religione, cittadinanza”. Anche lei ha diverse identità e proprio per questo motivo è fortemente immersa in progetti che permettono ai più giovani di far sentire la propria voce e di supportare i ragazzi nell’essere padroni della loro vita e nel ...

