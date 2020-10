Emergenza coronavirus in Campania | potenziato il servizio degli autobus

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 17 ottobre 2020). La Regione, d’intesa con l’Unità di Crisi, è impegnata a potenziare e garantire ildi trasporto pubblico in condizioni di sicurezza. Per garantire la continuità deldi trasporto pubblico locale nel rispetto delle regole di contrasto alla diffusione del COVID-19, ha autorizzato servizi di trasporto pubblico aggiuntivo per il periodo dal … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.