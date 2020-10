Elisabetta Canalis sexy dal benzinaio, lo scatto che fa impazzire i fan (FOTO) (Di sabato 17 ottobre 2020) Tra i profili Instagram più apprezzati dagli italiani c’è sicuramente quello della bella Elisabetta Canalis, modella sarda che da anni vive negli Stati Uniti. La showgirl di Sassari, molto attiva sui social, non smette di stupire i suoi fan con degli scatti sexy che le valgono migliaia di like. Nell’ultima FOTO pubblicata, la Canalis è immortalata in versione benzinaia mentre indossa un vestito sexy che mette in risalto le sue forme. Completano lo scatto una pompa di benzina e un auto. “Ready to hit the road” si legge nella descrizione. Di seguito la FOTO: https://www.instagram.com/p/CGZzohLhxQI/?utm source=ig web copy link Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Tra i profili Instagram più apprezzati dagli italiani c’è sicuramente quello della bella, modella sarda che da anni vive negli Stati Uniti. La showgirl di Sassari, molto attiva sui social, non smette di stupire i suoi fan con degli scattiche le valgono migliaia di like. Nell’ultimapubblicata, laè immortalata in versione benzinaia mentre indossa un vestitoche mette in risalto le sue forme. Completano louna pompa di benzina e un auto. “Ready to hit the road” si legge nella descrizione. Di seguito la: https://www.instagram.com/p/CGZzohLhxQI/?utm source=ig web copy link

thills_hitch : “I consigli di CR7” is the new “Il petto di pollo di Elisabetta Canalis” - waitingforthom : Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis quando hanno visto Shaila nuova velina - amiamonoistesse : Elisabetta Canalis and Brian Perri (da gennaio 2014) sono stati fidanzati per 8 mesi (gennaio 2014- 14 settembre 20… - amiamonoistesse : Elisabetta Canalis and George Clooney (luglio 2009- giugno 2011) sono stati insieme per 1 anno e 11 mesi. Leia veva… - amiamonoistesse : Elisabetta Canalis and Christian Vieri (2001- 2004) sono stati insieme per 3 anni. Lei aveva 22 anni e lui 27. -