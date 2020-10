Elezioni Usa, Jennifer Lopez e il marito Alex Rodriguez al fianco di Joe Biden (Di sabato 17 ottobre 2020) Jennifer Lopez e il marito Alex Rodriguez la fianco del democratico Joe Biden. In vista delle presidenziali americane, che si svolgeranno il 3 novembre quando gli americani saranno chiamati a scegliere tra Donald Trump e Joe Biden, JLo ha pubblicamente appoggiato il candidato democratico, dialogando con lui in un video pubblicato sui social in queste ore. Leggi su vanityfair (Di sabato 17 ottobre 2020) Jennifer Lopez e il marito Alex Rodriguez la fianco del democratico Joe Biden. In vista delle presidenziali americane, che si svolgeranno il 3 novembre quando gli americani saranno chiamati a scegliere tra Donald Trump e Joe Biden, JLo ha pubblicamente appoggiato il candidato democratico, dialogando con lui in un video pubblicato sui social in queste ore.

