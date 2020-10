Elezioni Usa, hanno già votato oltre 22 mln di americani (Di sabato 17 ottobre 2020) Washington, 17 ott. (Adnkronos) - Sono oltre 22 milioni gli elettori americani che si sono avvalsi del sistema di 'early voting', prima dell'election day del 3 novembre. Il dato, ricavato da quelli riportati dalle commissioni elettorali dei vari stati, rappresenta un record. Nelle Elezioni del 2016, gli elettori che avevano già votato a poco più di due settimane dalle Elezioni erano stati circa 6 milioni. Secondo gli esperti, l'aumento del ricorso al voto anticipato è dovuto soprattutto alla pandemia di coronavirus, con molti elettori che preferiscono così evitare il possibile affollamento ai seggi dell'election day. Leggi su iltempo (Di sabato 17 ottobre 2020) Washington, 17 ott. (Adnkronos) - Sono22 milioni gli elettoriche si sono avvalsi del sistema di 'early voting', prima dell'election day del 3 novembre. Il dato, ricavato da quelli riportati dalle commissioni elettorali dei vari stati, rappresenta un record. Nelledel 2016, gli elettori che avevano giàa poco più di due settimane dalleerano stati circa 6 milioni. Secondo gli esperti, l'aumento del ricorso al voto anticipato è dovuto soprattutto alla pandemia di coronavirus, con molti elettori che preferiscono così evitare il possibile affollamento ai seggi dell'election day.

repubblica : 'Lei è il presidente, non lo zio pazzo'. Chi è Savannah Guthrie, la conduttrice che ha messo all'angolo Trump - repubblica : 'Lei è il presidente, non lo zio pazzo'. Chi è Savannah Guthrie, la conduttrice che ha messo all'angolo Trump [aggi… - repubblica : La conduttrice a Trump: 'Lei è il presidente, non lo zio matto che twitta' - MariuzzoAndrea : Sport e politica negli USA delle elezioni presidenziali - nunziarusso4 : RT @Adnkronos: Elezioni #Usa, hanno già votato oltre 22 mln di americani -