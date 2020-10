Elezioni Usa 1948 | Harry Truman batte Dewey e viene rieletto presidente

repubblica : 'Lei è il presidente, non lo zio pazzo'. Chi è Savannah Guthrie, la conduttrice che ha messo all'angolo Trump - repubblica : 'Lei è il presidente, non lo zio pazzo'. Chi è Savannah Guthrie, la conduttrice che ha messo all'angolo Trump [aggi… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna scorrettissima con @capezzone e @galietti82. Accelerazione politica e med… - PatrizSarda : RT @repubblica: 'Lei è il presidente, non lo zio pazzo'. Chi è Savannah Guthrie, la conduttrice che ha messo all'angolo Trump - Augusto47412474 : RT @civcatt: A margine dei dibattiti tv tra Biden e Trump, è interessante prepararsi al 3 novembre, riscoprendo la storia e la logica del s… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Usa

Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, è in vantaggio sul presidente Donald Trump in Pennsylvania e Michigan, mentre i due candidati sono testa a testa in Florida a ...L’esito delle elezioni in Bolivia riveste inoltre un innegabile interesse ... a cui non avanzano molti amici in America Latina. Luis Arce non ha mai fatto menzione di quale sarà il suo orientamento ...