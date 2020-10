Elezioni comunali a Roma, Giletti: “Provo angoscia a vedere la città ridotta così” (Di sabato 17 ottobre 2020) Elezioni comunali Roma, Giletti: “Provo angoscia a vedere la città così” La campagna elettorale per le Elezioni comunali a Roma, previste nel 2021, entra nel vivo e Massimo Giletti, papabile candidato per il centrodestra, pur senza confermare la sua corsa al Campidoglio ha lanciato un chiaro messaggio: “Provo angoscia a vedere Roma ridotta così. Credo sia giusto che chi fa parte di una città, di una comunità voglia impegnarsi. Quando deciderò, lo dirò. Ma ho bisogno di pensarci duemila volte”. Pur precisando che non sta “parlando da candidato”, ... Leggi su tpi (Di sabato 17 ottobre 2020): “Provola città così” La campagna elettorale per le, previste nel 2021, entra nel vivo e Massimo, papabile candidato per il centrodestra, pur senza confermare la sua corsa al Campidoglio ha lanciato un chiaro messaggio: “Provocosì. Credo sia giusto che chi fa parte di una città, di una comunità voglia impegnarsi. Quando deciderò, lo dirò. Ma ho bisogno di pensarci duemila volte”. Pur precisando che non sta “parlando da candidato”, ...

darioricci1292 : @emanuelefelice2 La prossima esultanza sarà per le elezioni comunali di Port Vila? - kiara86769608 : RT @GMarchignoli: Anche io provo angoscia a vedere il giornalismo ridotto così...?? Comunali Roma 2021, Giletti: 'Provo angoscia a vedere R… - GMarchignoli : Anche io provo angoscia a vedere il giornalismo ridotto così...?? Comunali Roma 2021, Giletti: 'Provo angoscia a ve… - Ela83X : RT @CarloneDaniela: @carlakak Da non dimenticare: 'Enzo Lavolta, del Pd, consigliere comunale ora in corsa per le primarie in vista delle… - ClaudioFacchin5 : RT @FedeAngeli: Analisi perfetta di @mariolavia 'È il Pd ad avere bisogno di @CarloCalenda' motivo per cui Calenda può dettare la linea, pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni comunali Dopo le elezioni comunali di Trento – Di Alberto Pattini ladigetto.it Il polo civico ha scelto il nome: "La Buona Stagione": il 22 la presentazione ufficiale

Ora il polo civico ha un nome: La Buona Stagione. Partirà ufficialmente il 22 ottobre la marcia della coalizione di liste civiche verso le elezioni comunali di Vasto. La prima tappa di avvicinamento a ...

A Piazza Armerina ricostituita la sezione giovanile del Partito Democratico

Ricostituito il circolo GD di Piazza Armerina, la sezione giovanile del Partito Democratico che riprende il cammino interrotto due anni fa poco prima delle elezioni amministrative. Numerose le adesion ...

