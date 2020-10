Elettra Lamborghini stuzzica i fan: “Non ho fame e ho sempre la nausea” (Di sabato 17 ottobre 2020) A poche settimane dalle nozze da sogno sul lago di Como, Elettra Lamborghini non perde l’occasione per chiacchierare con i fan e condividere con loro i momenti della sua vita. Dalla tragica scomparsa della sula Lolita, non solo la sua cavalla ma anche sua compagna di avventure negli ultimi 16 anni, la rimozione dei tatuaggi, passando per l’intervista a Verissimo dove, insieme a Silvia Toffanin, ha ripercorso i bei momenti del magico giorno del matrimonio con il suo Nick (Afrojack). Proprio in queste condivisioni con i fan, Elettra Lamborghini ha messo in allerta i fan con una serie di domande in merito a dei sintomi che non la lasciano in pace che corrispondono con quelli di una gravidanza, una provocazione per i fan che l’assillano sempre con la domanda frequente su quando si ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 17 ottobre 2020) A poche settimane dalle nozze da sogno sul lago di Como,non perde l’occasione per chiacchierare con i fan e condividere con loro i momenti della sua vita. Dalla tragica scomparsa della sula Lolita, non solo la sua cavalla ma anche sua compagna di avventure negli ultimi 16 anni, la rimozione dei tatuaggi, passando per l’intervista a Verissimo dove, insieme a Silvia Toffanin, ha ripercorso i bei momenti del magico giorno del matrimonio con il suo Nick (Afrojack). Proprio in queste condivisioni con i fan,ha messo in allerta i fan con una serie di domande in merito a dei sintomi che non la lasciano in pace che corrispondono con quelli di una gravidanza, una provocazione per i fan che l’assillanocon la domanda frequente su quando si ...

trash_italiano : Elettra Lamborghini dopo la storia di Iconize a #noneladurso - carpi_ale : RT @GiusCandela: I giudici di #TheVoiceSenior: Al Bano con Jasmine Carrisi, Elettra Lamborghini, Clementino, Gigi D'Alessio e Loredana Bert… - ndruja : non mio padre che dopo aver visto l’ultima puntata di Bake Off ha scambiato la vincitrice dell’anno scorso per Elet… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - LA ISLA - gabrsp_ : @GrandeFratello ma quindi la dovete aggiungere Elettra Lamborghini tra i concorrenti o dobbiamo vivere ancora nel medioevo? #GFVIP -