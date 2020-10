Economia in allarme. Confcommercio: “Fare di tutto per evitare nuovo lockdown" (Di sabato 17 ottobre 2020) “Questa nuova emergenza sanitaria, con coprifuochi e chiusure anticipate dei pubblici esercizi, aumenta l’incertezza e mette a rischio decine di migliaia di imprese”. A lanciare l’ allarme è il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. “Sono prioritarie misure efficaci anti Covid e con una Economia già in ginocchio va assolutamente evitato un secondo lockdown - spiega Sangalli in una nota - Il Governo deve sostenere con maggiori e più veloci indennizzi le imprese in difficoltà, altrimenti a fine anno rischieremo gravi, gravissime conseguenze per l’occupazione”.Per ristorazione, tempo libero e turismo, in particolare, si profilano giorni bui. È quanto emerge dal rapporto sulla congiuntura elaborato da Confcommercio in cui si ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 ottobre 2020) “Questa nuova emergenza sanitaria, con coprifuochi e chiusure anticipate dei pubblici esercizi, aumenta l’incertezza e mette a rischio decine di migliaia di imprese”. A lanciare l’è il presidente di, Carlo Sangalli. “Sono prioritarie misure efficaci anti Covid e con unagià in ginocchio va assolutamente evitato un secondo- spiega Sangalli in una nota - Il Governo deve sostenere con maggiori e più veloci indennizzi le imprese in difficoltà, altrimenti a fine anno rischieremo gravi, gravissime conseguenze per l’occupazione”.Per ristorazione, tempo libero e turismo, in particolare, si profilano giorni bui. È quanto emerge dal rapporto sulla congiuntura elaborato dain cui si ...

