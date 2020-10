È uscito il trailer del film Diabolik: Miriam Leone e Luca Marinelli la coppia protagonista (Di sabato 17 ottobre 2020) Gli appassionati del fumetto Diabolik non vedono l’ora È fuori il trailer del film Diabolik del 2020 diretto da Manetti Bros. Miriam Leone reciterà nelle vesti di Eva Kant e Luca Marinelli sarà il protagonista. La produzione è di Rai Cinema e Mompracem in associazione con la casa editrice Astorina, detentrice dei diritti ed editore della serie a fumetti del personaggio. Per la distribuzione, 01 Distribution. View this post on Instagram Nel covo del Re del Terrore. Ecco il Teaser trailer di #DiabolikIlfilm dei Manetti Bros., al cinema dal 31 Dicembre 2020. .⁣ . .⁣ @mmanetti ... Leggi su 361magazine (Di sabato 17 ottobre 2020) Gli appassionati del fumettonon vedono l’ora È fuori ildeldel 2020 diretto da Manetti Bros.reciterà nelle vesti di Eva Kant esarà il. La produzione è di Rai Cinema e Mompracem in associazione con la casa editrice Astorina, detentrice dei diritti ed editore della serie a fumetti del personaggio. Per la distribuzione, 01 Distribution. View this post on Instagram Nel covo del Re del Terrore. Ecco il Teaserdi #Ildei Manetti Bros., al cinema dal 31 Dicembre 2020. .⁣ . .⁣ @mmanetti ...

