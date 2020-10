Dubai | bimbo appena nato strappa la mascherina al medico | la foto della speranza

(Di sabato 17 ottobre 2020) Un bambino cerca dire laalche lo hafatto nascere e che lo tiene in braccio. Il momento è stato immortalato in una, postata su Instagram dallo stesso dottore, ...

Un bambino appena nato cerca di strappare la mascherina al medico che lo tiene in braccio. Il momento è stato immortalato in una foto, postata su Instagram dallo stesso dottore, Samer Cheaib, un ginec ...La speranza in uno scatto. In questa fotografia un bambino appena nato si aggrappa alla mascherina del dottor Samer Cheaib che lo ha aiutato a nascere. Lo scatto arriva da Dubai dove Cheaib tiene tra.