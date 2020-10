Domenica In, nuova conduttrice a sorpresa dopo Mara Venier: chi la sostituisce (Di sabato 17 ottobre 2020) Finirà al termine di questa edizione la decennale avventura di Mara Venier ala guida di Domenica In. La decisione della conduttrice era stata presa da tempo, e le pressioni della Rai erano servite solamente a ritardare l’inevitabile; inizialmente si era pensato ad un addio già questa estate 2020, per poi posticipare la scelta di qualche mese. Al momento la presentatrice è alle prese con il suo solito ciclo di episodi; come confermato a Oggi pochi giorni fa, gli ultimi della sua avventura alla guida del talk. Che a questo, va ufficialmente cercando nuovi volti. Da Caterina Balivo a Massimo Giletti, ecco i principali indiziati a prendere il posto di Mara Venier alla guida di Domenica In A rivelare i piani Rai in merito al futuro di ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 17 ottobre 2020) Finirà al termine di questa edizione la decennale avventura diala guida diIn. La decisione dellaera stata presa da tempo, e le pressioni della Rai erano servite solamente a ritardare l’inevitabile; inizialmente si era pensato ad un addio già questa estate 2020, per poi posticipare la scelta di qualche mese. Al momento la presentatrice è alle prese con il suo solito ciclo di episodi; come confermato a Oggi pochi giorni fa, gli ultimi della sua avventura alla guida del talk. Che a questo, va ufficialmente cercando nuovi volti. Da Caterina Balivo a Massimo Giletti, ecco i principali indiziati a prendere il posto dialla guida diIn A rivelare i piani Rai in merito al futuro di ...

