Disinfettare casa | metodi naturali per rimuovere virus e batteri

(Di sabato 17 ottobre 2020) L’allarme coronacomincia ad essere sempre più preoccupante. Per non beccarsi ilè importante attuare tutte le precauzioni del caso e pulire tutto ciò con cui si va a contatto. E’ consigliabile anche pulire spesso la propria abitazione, ma andiamo a scoprire comecon rimedi fai da te efficaci. Tra i prodotti … L'articolo proviene da YesLife.it.

Mevia12179399 : Arrivare a casa stanchi con la spesa e trovare la cagnolona di 16 anni che ha fatto la cacca per terra e sulla cucc… - Rachele04219327 : RT @agorarai: Lezioni di buon comportamento con Valerio Rossi Albertini Lavarsi le mani Togliersi le scarpe prima di entrare a casa Abiti:… - Profilo3Marco : RT @agorarai: Lezioni di buon comportamento con Valerio Rossi Albertini Lavarsi le mani Togliersi le scarpe prima di entrare a casa Abiti:… - paoloigna1 : RT @agorarai: Lezioni di buon comportamento con Valerio Rossi Albertini Lavarsi le mani Togliersi le scarpe prima di entrare a casa Abiti:… - FnpLombardia : RT @agorarai: Lezioni di buon comportamento con Valerio Rossi Albertini Lavarsi le mani Togliersi le scarpe prima di entrare a casa Abiti:… -

Ultime Notizie dalla rete : Disinfettare casa

Sky Tg24

Pulire con panni morbidi e liquido disinfettante E’ buona norma disinfettare periodicamente ... Non vanno usati per vetri, detergenti per la casa, prodotti ad aria compressa, spray, solventi, prodotti ...Lavarsi spesso e bene le mani, mantenere le distanze dagli anziani e dalle persone fragili, e limitare il numero degli ospiti nella propria casa.