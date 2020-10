DIRETTA Sci alpino, seconda manche femminile Soelden LIVE: in testa Meta Hrovat. Attesa per Bassino e Brignone (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.42: Tocca a Sofia Goggia! 13.40: Tanti errori per l’austriaca Brunner. Decima a 2.83. Ultima pausa, poi le migliori otto. 13.38: PETRA VLHOVA! Ecco la manche da recupero della slovacca. 1.34 di vantaggio su Hrovat. Ricordiamo che Bassino ha due secondi di vantaggio su Vlhova. 13.36: Tantissimi errore dell’austriaca Truppe. Ritardo elevato (+1.36) e settima posizione. Ora le ultime dieci. 13.34: Uscita la slovena Tina Robnik. 13.32: La slovena Meta Hrovat si porta al comando con 32 centesimi di vantaggio su Tessa Worley. 13.30: La francese Worley perde 4 decimi nel piano finale, ma resta comunque avanti di due centesimi sull’americana Moltzan. 13.25: Sono scese le prime quindici della seconda ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.42: Tocca a Sofia Goggia! 13.40: Tanti errori per l’austriaca Brunner. Decima a 2.83. Ultima pausa, poi le migliori otto. 13.38: PETRA VLHOVA! Ecco lada recupero della slovacca. 1.34 di vantaggio su. Ricordiamo cheha due secondi di vantaggio su Vlhova. 13.36: Tantissimi errore dell’austriaca Truppe. Ritardo elevato (+1.36) e settima posizione. Ora le ultime dieci. 13.34: Uscita la slovena Tina Robnik. 13.32: La slovenasi porta al comando con 32 centesimi di vantaggio su Tessa Worley. 13.30: La francese Worley perde 4 decimi nel piano finale, ma resta comunque avanti di due centesimi sull’americana Moltzan. 13.25: Sono scese le prime quindici della...

