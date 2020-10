DIRETTA Sci alpino | gigante Soelden LIVE | magica Italia! Marta Bassino vince davanti a Brignone! Sesta Sofia Goggia

(Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA DOPPIETTA ITALIANA SUL RETTENBACH LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA PRIMA GARA Chiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. Vi rimandiamo agli articoli di cronaca e approfondimento sempre su OA Sport. 14.01: Ricapitoliamo la classifica.a Brignone (+0.14) e Petra Vlhova (+1.13). Quarta Michelle Gisin, che precede la norvegese Holtmann e, che colleziona un bel sesto posto. 14.00: L’Italia comincia con una fantastica doppietta. Lo scorso anno erano state quattro (record). 13.59: Sul podio ci sale anche Petra Vlhova, che paga un ritardo di 1.13 dalla vetta. 13.58: Fantastica, che conquista la sua ...

Per l'Italia, dopo la prova delle prime trenta migliori atlete, c'è poi Sofia Goggia, buona 8/a in 1.11.30. È grande Italia nella prima manche dello slalom gigante di cdm di Soelden, gara di apertura ...Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito. Vi rimandiamo agli articoli di cronaca e approfondimento sempre su OA Sport. 14.01: Ricapitoliamo la classifica. Bassino vince davanti a Brign ...