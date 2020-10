DIRETTA Napoli Atalanta – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

Leggi su giornal

(Di sabato 17 ottobre 2020) La Serie A 2020/21 ritorna in campo dopo la pausa delle nazionali, e la prima partita in calendario valida per la 4° giornata mette di fronte due squadre particolarmente in forma, ossia, che si affronteranno allo Stadio San Paolo. Le scelte degli allenatori L’ottimo approccio di Bakayoko in allenamento, permetterà a Gennaro Gattuso di presentare i suoi con il 4-2-3-1 dal 1′ , con gli innesti di Politano e Lozano sugli esterni alti, con Mertens a fare da finalizzatore. A fianco del neo arrivato centrocampista dovrebbe esserci Fabian Ruiz, mentre difesa formata da Manolas-Koulibaly. Poco turnover per Gasperini che si affiderà ai suoi “scudieri” più fidati per provare a proseguire la striscia positiva degli orobici: spazio all’ex Zapata davanti, De Roon in mediana e ...