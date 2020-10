DIRETTA Inter Milan – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di sabato 17 ottobre 2020) Il derby di Milano è una delle sfide più iconiche ed affascinanti del calcio italiano, anche in un periodo particolare come quello attuale: Inter e Milan si affronteranno allo stadio San Siro sabato 17 ottobre alle ore 20.45. Le scelte degli allenatori L’Inter appare decimata a causa del Coronavirus: Skriniar, Gagliardini, Nainngolan e Bastoni sono ancora positivi e non saranno della gara, spazio quindi a Kolarov centrale assieme a De Vrij e D’Ambrosio, Brozovic in cabina di regia con Barella e Vidal, duo d’attacco Lautaro-Lukaku. Pioli che riabbraccia Ibrahimovic, ma non potrà schierare Rebic: lo svedese sarà supportato da Castillejo, Saelemaekers e Calhanoglu. In difesa ritorna Romagnoli, che affiancherà Kjaer, Kessié e Bennacer a ... Leggi su giornal (Di sabato 17 ottobre 2020) Il derby dio è una delle sfide più iconiche ed affascinanti del calcio italiano, anche in un periodo particolare come quello attuale:si affronteranno allo stadio San Siro sabato 17 ottobre alle ore 20.45. Le scelte degli allenatori L’appare decimata a causa del Coronavirus: Skriniar, Gagliardini, Nainngolan e Bastoni sono ancora positivi e non saranno della gara, spazio quindi a Kolarov centrale assieme a De Vrij e D’Ambrosio, Brozovic in cabina di regia con Barella e Vidal, duo d’attacco Lautaro-Lukaku. Pioli che riabbraccia Ibrahimovic, ma non potrà schierare Rebic: lo svedese sarà supportato da Castillejo, Saelemaekers e Calhanoglu. In difesa ritorna Romagnoli, che affiancherà Kjaer, Kessié e Bennacer a ...

