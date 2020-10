DIRETTA Giro d’Italia 2020 LIVE: Nibali e Pozzovivo perdono tanto da Kelderman e Almeida, Ganna fenomeno (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro D’ITALIA 2020 LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI LA CRONOMETRO NON ESALTANTE DI VINCENZO Nibali TUTTE LE CLASSIFICHE DOPO LA CRONOMETRO DI OGGI 16.46 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.45 Joao Almeida guida la classifica generale con 56″ su Kelderman, 2’11” su Bilbao, 2’23” su McNulty, 2’30” su Nibali, 2’33” su Majka, 2’33” su Pozzovivo. Da domani si salirà sulle Alpi e tutto potrebbe mutare. 16.42 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1 Ganna Filippo INEOS Grenadiers 100 80 47.953 ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI LA CLASSIFICA GENERALE DELD’ITALIALA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI LA CRONOMETRO NON ESALTANTE DI VINCENZOTUTTE LE CLASSIFICHE DOPO LA CRONOMETRO DI OGGI 16.46 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.45 Joaoguida la classifica generale con 56″ su, 2’11” su Bilbao, 2’23” su McNulty, 2’30” su, 2’33” su Majka, 2’33” su. Da domani si salirà sulle Alpi e tutto potrebbe mutare. 16.42 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1Filippo INEOS Grenadiers 100 80 47.953 ...

