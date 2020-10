DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: Pozzovivo meglio di Nibali in avvio (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.05 L’americano McNulty è terzo all’arrivo a 1’09” da Ganna. oggi guadagnerà tantissimo su quasi tutti gli uomini di classifica. 16.04 Al secondo intermedio Nibali perde 1″ da Fuglsang e Majka, 3″ da Masnada: non può di certo ritenersi positiva la prova dello Squalo finora. 16.03 ALMEIDA FA IL VUOTO! Paga appena 7″ da Ganna al primo intermedio! Il portoghese ha guadagnato già 28″ su Nibali e 21″ su Pozzovivo. oggi può davvero scavare un solco importante. 16.03 Nibali al secondo intermedio paga 1’03” da Ganna. 16.01 Masnada fa meglio di 4″ rispetto a Fuglsang al terzo intermedio. Dunque ne ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.05 L’americano McNulty è terzo all’arrivo a 1’09” da Ganna.guadagnerà tantissimo su quasi tutti gli uomini di classifica. 16.04 Al secondo intermedioperde 1″ da Fuglsang e Majka, 3″ da Masnada: non può di certo ritenersi positiva la prova dello Squalo finora. 16.03 ALMEIDA FA IL VUOTO! Paga appena 7″ da Ganna al primo intermedio! Il portoghese ha guadagnato già 28″ sue 21″ supuò davvero scavare un solco importante. 16.03al secondo intermedio paga 1’03” da Ganna. 16.01 Masnada fadi 4″ rispetto a Fuglsang al terzo intermedio. Dunque ne ...

