DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: per ora sfida tra Brandle e Dowsett (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.41 Ovviamente l’attesa è tutta per Filippo Ganna che partirà alle 14.20. 13.38 Gara praticamente parallela tra Brandle e Dowsett: al secondo intermedio 2” di ritardo per il britannico. 13.32 Brandle passa avanti anche al secondo intermedio con 23.01,95. 13.29 Parte la Maglia Ciclamino di Arnaud Démare. 13.26 Per ora, al primo intermedio, è sfida tra i due campioni nazionali della Israel Start-Up Nation: 11’59” per Brandle davanti a Dowsett staccato di tre secondi. 13.23 Il riscaldamento di Gaviria: Aerobics warm up exercises for @FndoGaviria before his TT start. #Giro#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/NbUomoGuYW — ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.41 Ovviamente l’attesa è tutta per Filippo Ganna che partirà alle 14.20. 13.38 Gara praticamente parallela tra: al secondo intermedio 2” di ritardo per il britannico. 13.32passa avanti anche al secondo intermedio con 23.01,95. 13.29 Parte la Maglia Ciclamino di Arnaud Démare. 13.26 Per ora, al primo intermedio, ètra i due campioni nazionali della Israel Start-Up Nation: 11’59” perdavanti astaccato di tre secondi. 13.23 Il riscaldamento di Gaviria: Aerobics warm up exercises for @FndoGaviria before his TT start. ##UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/NbUomoGuYW — ...

Nancy23873 : @GF_diretta Ma gli autori del Gfvip stanno dormendo o stanno prendendo in giro tutto il pubblico... ?????? Invece di… - SpazioCiclismo : Per scoprire in tempo reale i passaggi dei corridori a ogni intermedio, segui la nostra diretta #Giro… - RaiSport : ?? Giro in Diretta Segui la 14ª tappa #Conegliano - #Valdobbiadene dalle 14.00 su ?? @RaiDue e in streaming ??… - vaporino2011 : @lucasofri e da settembre che prendete in giro mamme,bambini e bambini disabili ,dicendo che arriveranno i banchett… - RaiSport : ????? #GirodItalia2020 La programmazione della 14ª tappa #Conegliano - #Valdobbiadene Tutti i dettagli e la diret… -