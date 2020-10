DIRETTA Giro d’Italia 2020 | la tappa di oggi LIVE | miglior tempo per Ganna al primo intermedio

Leggi su oasport

(Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.39al traguardo per Dennis: 43’06”. 14.37 Terzoalinter, a 10″ da, per De Gendt. 14.35 Nuovoal traguardo per Josef Cerny. 14.32 11.07,11 ildel campione del mondo, 11.08,70 per l’australiano. La INEOS Grenadiers domina in questa cronometro. 14.30in testa all’! Nonostante la salita l’azzurro è davanti al compagno di squadra Dennis per un secondo. Ora potrà scatenare tutti i suoi cavalli. 14.26 30.37,06 per Rohan Dennis al terzo. 14.23 Al...