DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: Ganna fa il nuovo miglior tempo: 42’40” (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.12 Jakob Fuglsang, quinto della classifica generale, partirà alle 15.25. 15.09 Terzo tempo momentaneo di De Gendt a 1’10” da Ganna. 15.07 Tra circa un quarto d’ora inizieranno a scendere in strada i primi uomini di classifica. 15.03 miglior tempo PER FILIPPO Ganna: 42’40”! 48 di media e 25″ rifilati a Dennis 15.00 Quinto tempo per Ulissi in cima a Cà del Poggio. 14.59 Quattro chilometri al traguardo per Ganna. 14.56 Sesto tempo a due minuti da Dennis per il tre volte iridato a crono tra gli U23 Mikkel Bjerg. 14.53 Mancano sette chilometri al traguardo per Ganna. 14.50 Ganna ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.12 Jakob Fuglsang, quinto della classifica generale, partirà alle 15.25. 15.09 Terzomomentaneo di De Gendt a 1’10” da. 15.07 Tra circa un quarto d’ora inizieranno a scendere in strada i primi uomini di classifica. 15.03PER FILIPPO: 42’40”! 48 di media e 25″ rifilati a Dennis 15.00 Quintoper Ulissi in cima a Cà del Po. 14.59 Quattro chilometri al traguardo per. 14.56 Sestoa due minuti da Dennis per il tre volte iridato a crono tra gli U23 Mikkel Bjerg. 14.53 Mancano sette chilometri al traguardo per. 14.50...

