DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: Dennis molto performante, partito il favorito Ganna (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.23 Al primo intermedio terzo Bjerg, quarto Sobrero: entrambi però piuttosto distanti da Dennis. L’australiano sembra lanciato verso il primo posto. 14.21 PARTE FILIPPO Ganna! Prende il via il campione del mondo! 14.19 44’46” per Victor Campenaerts (NTT) che va avanti al traguardo. 14.17 Secondo intermedio: ancora avanti Rohan Dennis con 27” su Cerny. L’ex campione del mondo è nettamente in testa. 14.13 partito Mikkel Bjerg (UAE Emirates), un altro dei grandi favoriti. 14.09 Ecco la bicicletta di Ganna: It's nearly time… pic.twitter.com/3bNy3jKoK5 — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 17, 2020 14.06 Arriva Rohan Dennis sul Muro ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.23 Al primo intermedio terzo Bjerg, quarto Sobrero: entrambi però piuttosto distanti da. L’australiano sembra lanciato verso il primo posto. 14.21 PARTE FILIPPO! Prende il via il campione del mondo! 14.19 44’46” per Victor Campenaerts (NTT) che va avanti al traguardo. 14.17 Secondo intermedio: ancora avanti Rohancon 27” su Cerny. L’ex campione del mondo è nettamente in testa. 14.13Mikkel Bjerg (UAE Emirates), un altro dei grandi favoriti. 14.09 Ecco la bicicletta di: It's nearly time… pic.twitter.com/3bNy3jKoK5 — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 17,14.06 Arriva Rohansul Muro ...

