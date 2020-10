DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: Brandle in testa all’arrivo, occhio a Campenaerts (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.03 Al primo intermedio il ceco Josef Černý vola: l’atleta della CCC timbra 11.30,56, nettamente miglior tempo. 14.00 Si arrende Dowsett al traguardo, 6” meglio Brandle. 13.58 occhio a Victor Campenaerts che è in testa al secondo intermedio con 22.51,30. 13.54 Arriva Brandle al traguardo: 45.23,59 il tempo del campione austriaco che aspetta il compagno/rivale Dowsett. 13.50 Il primo a tagliare il traguardo è stato il britannico Dibben in 47.52,06. 13.46 Clamorosa la gara in contemporanea dei due uomini della Israel: stesso tempo al terzo intermedio per Brandle e Dowsett. 13.41 Ovviamente l’attesa è tutta per Filippo Ganna che partirà alle 14.20. 13.38 ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.03 Al primo intermedio il ceco Josef Černý vola: l’atleta della CCC timbra 11.30,56, nettamente miglior tempo. 14.00 Si arrende Dowsett al traguardo, 6” meglio. 13.58a Victorche è inal secondo intermedio con 22.51,30. 13.54 Arrivaal traguardo: 45.23,59 il tempo del campione austriaco che aspetta il compagno/rivale Dowsett. 13.50 Il primo a tagliare il traguardo è stato il britannico Dibben in 47.52,06. 13.46 Clamorosa la gara in contemporanea dei due uomini della Israel: stesso tempo al terzo intermedio pere Dowsett. 13.41 Ovviamente l’attesa è tutta per Filippo Ganna che partirà alle 14.20. 13.38 ...

