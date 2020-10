DIRETTA Crotone Juventus – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

Leggi su giornal

(Di sabato 17 ottobre 2020) La sfida serale di sabato 17 ottobre mette controin occasione della 4° giornata di Serie A 2020/21. Teatro del match sarà lo stadio Scida di. Le scelte degli allenatori Formazione probabilmente rivoluzionata per ilche dovrebbe schierarsi con un 3-5-2 con pressochè sicuri Molina e Reca sugli esterni e maglia da titolare per Petriccione, e Simy che farà coppia d’attacco on Siligardi. Dragus out causa Covid. Pirlo presenterà una nuova formazione, anche vista l’assenza di Ronaldo, positivo anche lui al coronavirus. Niente Ramsey causa infortunio ma c’è Dybala seppure non al meglio. Probabile maglia da titolare per Frabotta, attacco composto da Chiesa, Morata e Kulusevski, mediana composta da Arthur e ...