Difficoltà ad addormentarsi con risvegli improvvisi? Il neurologo analizza il fenomeno che sta colpendo gli italiani | “crollate le certezze”

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 17 ottobre 2020) Con l’impennata di casi positivi e l’annuncio di nuove restrizioni, “una buona parte deglista male, malissimo. Ha scoperto dentro di sé di essere vulnerabile, fragile. Perché si è resa conto che è bastato un minuscolo granello di sabbia per far crollare le proprie certezze“: lo sostiene ilRosario Sorrentino, divulgatore scientifico e autore del volume ‘La paura ci può salvare’ (Solferino), che all’Adnkronos Salute segnala “un aumento di disturbi di tipo neurologico: difficoltà adcon, precoci, con percezione di sonno non ristoratore, appagante. Come pure i grossi problemi a concentrarsi ad esprimere un soddisfacente rendimento cognitivo“. Gli ...