Dietro la carenza di posti in terapia intensiva si nasconde un altro allarme | mancano 4 000 anestesisti

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 17 ottobre 2020) Mario Riccio, consigliere dell’Associazione Coscioni, lavora come primario di rianimazione a Casalmaggiore, in provincia di Cremona. In passato è stato anestesista di Piergiorgio Welby – per il cui caso è stato recentemente presentato appello da parte del pm contro l’assoluzione di Cappato e Welby -. Nella sua attività di tutela del diritto alla Salute ha voluto lanciare unriportando quanto dichiarato dal Presidente nazionale degliin queste giornate in cui gli occhi sono tutti puntati sulle terapie intensive. LEGGI ANCHE >>> Calderoli e l’appello a indossare la mascherina: «Salvini ha avuto oscillazioni, ma ora la mette sempre» «Non sololetto,4.000» Mario ...