Die Hard – Un buon giorno per morire: trama, cast e streaming del film (Di sabato 17 ottobre 2020) Die Hard – Un buon giorno per morire: trama, cast e streaming del film Questa sera, sabato 17 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Die Hard – Un buon giorno per morire, film del 2013 diretto da John Moore. Il quinto capitolo della saga che vede protagonista Bruce Willis nei panni del poliziotto John McClane. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama John McClane parte per la Russia con l’obiettivo di tirar fuori di prigione il figlio Jack, che è stato arrestato con ... Leggi su tpi (Di sabato 17 ottobre 2020) Die– UnperdelQuesta sera, sabato 17 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Die– Unperdel 2013 diretto da John Moore. Il quinto capitolo della saga che vede protagonista Bruce Willis nei panni del poliziotto John McClane. Ma qual è la? E ilcompleto? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.John McClane parte per la Russia con l’obiettivo di tirar fuori di prigione il figlio Jack, che è stato arrestato con ...

Astralus : Stasera in tv: “Die Hard – Un buon giorno per morire” su Rete 4 - cineblogit : Stasera in tv: “Die Hard – Un buon giorno per morire” su Rete 4 - Ash71Pietro : Stasera in tv: “Die Hard – Un buon giorno per morire” su Rete 4 - ivanpensiero : RT @RadiocorriereTv: #buongiornoRai Noir e ironia. Per le strade di Bologna c’è l’ispettore #Coliandro “Sembro Bruce Willis in Die Hard, B… - cicredopoco : maratona Die Hard. andatevene tutti affanculo -