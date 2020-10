Dichiarazioni post Napoli-Atalanta 4-1 | le parole degli allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 17 ottobre 2020) Qui di seguito, le. Ilha schiacciato la Dea per 4 a 1, salendo a quota 9 punti in classifica. In rete per la prima volta in Serie A, il grande acquisto del, Victor Osimhen. Leggi anche:4-1: gli azzurri volano Entrambe le squadre ora dovranno confrontarsi con gli impegni europei in Champions League e Europa League.4-1: ledi Gattuso Soddisfatto Gennaro Gattuso dopo la vittoria contro l’: ” Non mi aspettavo un punteggio e una prestazione così. ...