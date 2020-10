Diabolik, ecco il teaser trailer del film in uscita il 31 dicembre: Luca Marinelli nei panni del genio del crimine, Miriam Leone è Eva Kant (Di sabato 17 ottobre 2020) La Jaguar E, l’atmosfera anni Sessanta, la bellissima Eva Kant e lui, il genio del crimine. Il 31 dicembre uscirà nelle sale italiane Diabolik, l’adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani. È diretto dai Manetti bros., scritto da Michelangelo La Neve e Manetti bros., che hanno firmato anche il soggetto insieme a Mario Gomboli. Protagonisti Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea. Nel cast anche Alessandro Roia, Serena Rossi, Claudia Gerini, Roberto Citran. L'articolo Diabolik, ecco il teaser trailer del film in uscita il 31 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) La Jaguar E, l’atmosfera anni Sessanta, la bellissima Evae lui, ildel. Il 31uscirà nelle sale italiane, l’adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani. È diretto dai Manetti bros., scritto da Michelangelo La Neve e Manetti bros., che hanno firmato anche il soggetto insieme a Mario Gomboli. Protagonisti, Valerio Mastandrea. Nel cast anche Alessandro Roia, Serena Rossi, Claudia Gerini, Roberto Citran. L'articoloildelinil 31 ...

