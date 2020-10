Di Maio (ancora) contro Casaleggio: nel M5S si litiga ormai soprattutto per i soldi (Di sabato 17 ottobre 2020) C’è una sensazione umiliante che serpeggia tra gli elettori Cinque Stelle, quelli ancora vicini a un Movimento sempre più cosa altra rispetto alle battaglie di piazza dei bei tempi che furono. Quella di una lotta intestina figlia non tanto di diverse visioni politiche del futuro del partito quanto piuttosto, molto più materialmente, della volontà di mettere le mani sui soldi. Un pensiero automatico di fronte alle parole di Luigi Di Maio, che nel corso della trasmissione Accordi e Disaccordi è andato ancora una volta all’attacco di Davide Casaleggio. “Agli attivisti e ai territori non arriva neanche un euro – è stato l’affondo di Di Maio – La cassa deve gestirla il Movimento, dando una parte delle risorse ... Leggi su ilparagone (Di sabato 17 ottobre 2020) C’è una sensazione umiliante che serpeggia tra gli elettori Cinque Stelle, quellivicini a un Movimento sempre più cosa altra rispetto alle battaglie di piazza dei bei tempi che furono. Quella di una lotta intestina figlia non tanto di diverse visioni politiche del futuro del partito quanto piuttosto, molto più materialmente, della volontà di mettere le mani sui. Un pensiero automatico di fronte alle parole di Luigi Di, che nel corso della trasmissione Accordi e Disaccordi è andatouna volta all’attacco di Davide. “Agli attivisti e ai territori non arriva neanche un euro – è stato l’affondo di Di– La cassa deve gestirla il Movimento, dando una parte delle risorse ...

