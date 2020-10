Dexter, la nuova stagione darà "Un secondo finale alla serie" (Di sabato 17 ottobre 2020) Sulla nuova stagione di Dexter, lo showrunner Clyde Phillips ha affermato che che i fan insoddisfatti del finale della serie originale saranno contenti e ha anticipato i primi dettagli sui nuovi episodi. Clyde Phillips, showrunner della nuova stagione di Dexter, ha affermato che i fan insoddisfatti del finale della serie originale saranno contenti. Lo ha detto durante una partecipazione al podcast TV's Top 5 dell'Hollywood Reporter, specificando che i dieci episodi attualmente in lavorazione non sono da considerare una nona stagione in senso stretto: "Saranno passati circa dieci anni quando andremo in onda, e terremo conto di quel lasso di tempo." "Per quanto riguarda il finale" - ha ... Leggi su movieplayer (Di sabato 17 ottobre 2020) Sulladi, lo showrunner Clyde Phillips ha affermato che che i fan insoddisfatti deldellaoriginale saranno contenti e ha anticipato i primi dettagli sui nuovi episodi. Clyde Phillips, showrunner delladi, ha affermato che i fan insoddisfatti deldellaoriginale saranno contenti. Lo ha detto durante una partecipazione al podcast TV's Top 5 dell'Hollywood Reporter, specificando che i dieci episodi attualmente in lavorazione non sono da considerare una nonain senso stretto: "Saranno passati circa dieci anni quando andremo in onda, e terremo conto di quel lasso di tempo." "Per quanto riguarda il" - ha ...

