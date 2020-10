Derby di Milano, gli eroi per caso (Di sabato 17 ottobre 2020) Troppo facile pensare a Shevchenko e Milito, parlando del Derby di Milano. Di Kakà e Ronaldo Il Fenomeno, oppure, tornando indietro nel tempo, citare Meazza, Nordahl, Altafini, Boninsegna e Altobelli. Campioni senza tempo, attaccanti che di gol nei vari Inter-Milan (e viceversa) ne hanno segnati tanti. Ma la stracittadina rossonerazzurra ha regalato gloria e fama anche a giocatori che poi sono stati dimenticati, eroi per un giorno che adesso vogliamo ricordare. Perché il loro nome resterà intoccabile nel tabellino di quella gara così unica e speciale come Inter-Milan sa essere da quando esiste il calcio. I Derby di Minaudo, Verza e Comandini Se, sfogliando l'almanacco, si dovesse indicare il carneade per eccellenza, molto probabilmente la scelta cadrebbe su Giuseppe Minaudo da Mazara del ... Leggi su gqitalia (Di sabato 17 ottobre 2020) Troppo facile pensare a Shevchenko e Milito, parlando deldi. Di Kakà e Ronaldo Il Fenomeno, oppure, tornando indietro nel tempo, citare Meazza, Nordahl, Altafini, Boninsegna e Altobelli. Campioni senza tempo, attaccanti che di gol nei vari Inter-Milan (e viceversa) ne hanno segnati tanti. Ma la stracittadina rossonerazzurra ha regalato gloria e fama anche a giocatori che poi sono stati dimenticati,per un giorno che adesso vogliamo ricordare. Perché il loro nome resterà intoccabile nel tabellino di quella gara così unica e speciale come Inter-Milan sa essere da quando esiste il calcio. Idi Minaudo, Verza e Comandini Se, sfogliando l'almanacco, si dovesse indicare il carneade per eccellenza, molto probabilmente la scelta cadrebbe su Giuseppe Minaudo da Mazara del ...

acmilan : ??? #InterMilan ??? ?? @Ibra_official and the Captain ©? are back ?? Rientrano Romagnoli e Zlatan per il Derby di Mila… - FraaVitale : A Milano, il Derby della Madonnina è sempre una partita speciale, le motivazioni sono infinite e la voglia di conti… - SkySport : Ibrahimovic, risposta a Lukaku dopo il derby: 'Milano non ha Re, ha Dio' - morfurio : RT @Matteo_003: 2 derby di campionato vinti negli ultimi 14 giocati e dicono che Milano è rossonera. Sono proprio milanisti. - durinjo : RT @acmilan: ??? #InterMilan ??? ?? @Ibra_official and the Captain ©? are back ?? Rientrano Romagnoli e Zlatan per il Derby di Milano ?? #Sempr… -