Denis Dragus del Crotone ha il covid E gli altri sportivi contagiati

Leggi su vanityfair

(Di sabato 17 ottobre 2020) A poche ore dalla partita di campionato con la Juventus il Crotone annuncia che un suo calciatore, Denis Dragus, l’attaccante rumeno di 21 anni, è positivo al Covid-19. È risultato negativo ai test sierologici, ma positivo al test molecolare. Dragus ha sintomi lievi. Era tornato dalla Romania dove aveva giocato per la nazionale Under 21 del suo paese, ora è in isolamento. Il resto della squadra è anche in isolamento fiduciario pur essendo tutti risultati negativi al tampone e non potranno avere contatti con l’esterno. Stasera c’è Crotone-Juventus.