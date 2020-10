Delazione e incapacità: se con la pandemia siamo di fronte al governo del caos (Di sabato 17 ottobre 2020) Roma, 17 ott – Il caos regna sovrano e si vive alla giornata in un’Italia governata da una maggioranza parlamentare che ha come suo primo scopo quello di non implodere. Destino ha voluto che l’esistenza di questo governo purchessia, che fondò la sua nascita sulla necessità imprescindibile di impedire la presa di potere di chi era ed è maggioritario nel paese, coincida altresì con la più grave pandemia dell’ultimo secolo, la quale si trascina dietro inevitabili danni economici che tutt’ora fatichiamo a quantificare. Il punto debole di costoro è esattamente ciò che loro ritengono il punto forte, ossia l’avversione spasmodica e totale per gli avversari che continuano a mantenersi su percentuali di gradimento largamente più alte. Aver pensato che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 17 ottobre 2020) Roma, 17 ott – Ilregna sovrano e si vive alla giornata in un’Italia governata da una maggioranza parlamentare che ha come suo primo scopo quello di non implodere. Destino ha voluto che l’esistenza di questopurchessia, che fondò la sua nascita sulla necessità imprescindibile di impedire la presa di potere di chi era ed è maggioritario nel paese, coincida altresì con la più gravedell’ultimo secolo, la quale si trascina dietro inevitabili danni economici che tutt’ora fatichiamo a quantificare. Il punto debole di costoro è esattamente ciò che loro ritengono il punto forte, ossia l’avversione spasmodica e totale per gli avversari che continuano a mantenersi su percentuali di gradimento largamente più alte. Aver pensato che ...

Max79863712 : RT @IlPrimatoN: Prima non fanno nulla per potenziare la sanità, e ora chiedono ai cittadini di fare la spia... - AStropez : RT @IlPrimatoN: Prima non fanno nulla per potenziare la sanità, e ora chiedono ai cittadini di fare la spia... - IlPrimatoN : Prima non fanno nulla per potenziare la sanità, e ora chiedono ai cittadini di fare la spia... - Arturo_Governa : Una cosa è promuovere il senso di responsabilità, un'altra è spingere la delazione. Un conto è elevare il senso civ… -

Ultime Notizie dalla rete : Delazione incapacità Delazione e incapacità: se con la pandemia siamo di fronte al governo del caos Il Primato Nazionale