DAYDREAMER | anticipazioni di domenica 18 ottobre 2020

(Di sabato 17 ottobre 2020)puntata– Le Ali del Sogno di18(ore 16,20 circa):Leggi anche: BEAUTIFUL,18: RIDGE farà arrestare FLOLeyla si accorge con tanta sofferenza di un bacio tra Aylin ed Emre. A quel punto, stanca di questa situazione, la ragazza accetta di uscire insieme a Osman… Nihat e Mevkibe proseguono nei loro continui litigi… Sanem vede in segreto Enzo Fabbri per dargli il profumo e firmare il contratto; a fine incontro, gli fa capire chiaramente che si augura di non incontrarlo mai più!: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni La #trama di #domani, #18ottobre - zazoomblog : Daydreamer Anticipazioni 17 ottobre 2020: Can accusato di Tentato Omicidio! - #Daydreamer #Anticipazioni #ottobre - Novella_2000 : Anticipazioni #Daydreamer del 17 e 18 ottobre: Can scarcerato, ma a che prezzo! - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 18 ottobre: il segreto di Sanem - generacomplotti : RT @infoitcultura: “Daydreamer”, le anticipazioni: pugni e complotti -

Ultime Notizie dalla rete : DAYDREAMER anticipazioni

Anticipazioni Daydreamer: Huma e Mevkibe trasportate in ospedale Can e Sanem, dopo aver saputo dell’organizzazione delle nozze, vorranno parteciparvi e fare da testimoni alla coppia. Leyla ed Emre si ...Demet Özdemir, dopo il successo di Daydreamer sbarca a Verissimo per raccontarsi tra lavoro e vita privata, e con Can Yaman?