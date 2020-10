Da un giorno all'altro in coda per il pacco della Croce Rossa (Di sabato 17 ottobre 2020) Sono quasi tutti italiani, hanno un’età compresa tra i trenta e gli ottant’anni, vengono dalle periferie della Capitale. Colle Prenestino, Ostia, Laurentino 38, Stazione Tiburtina, la strada. La vita per molti era complessa già prima della pandemia. Ora è muoversi al buio, scoprire cos’è la fame. Sono in fila davanti alla sede della Croce Rossa. Il giovedì alle 13 è giorno di consegna: pacchi alimentari e buoni spesa. Latte a lunga conservazione, marmellate, qualche scatoletta. In molti non avevano mai chiesto aiuti prima d’ora. Prima che Covid polverizzasse il lavoro, innescando una spirale di debiti e rinunce.Anna ha 60 anni, vive a Colle Prenestino e ha due figli adolescenti. “Faccio la collaboratrice domestica, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 ottobre 2020) Sono quasi tutti italiani, hanno un’età compresa tra i trenta e gli ottant’anni, vengono dalle periferieCapitale. Colle Prenestino, Ostia, Laurentino 38, Stazione Tiburtina, la strada. La vita per molti era complessa già primapandemia. Ora è muoversi al buio, scoprire cos’è la fame. Sono in fila davanti alla sede. Il giovedì alle 13 èdi consegna: pacchi alimentari e buoni spesa. Latte a lunga conservazione, marmellate, qualche scatoletta. In molti non avevano mai chiesto aiuti prima d’ora. Prima che Covid polverizzasse il lavoro, innescando una spirale di debiti e rinunce.Anna ha 60 anni, vive a Colle Prenestino e ha due figli adolescenti. “Faccio la collaboratrice domestica, ...

Ultime Notizie dalla rete : giorno all Da un giorno all'altro in coda per il pacco della Croce Rossa L'HuffPost Covid, Merkel ai tedeschi: "State a casa"

Berlino, 17 ott. (Adnkronos/Dpa) - "Ora dobbiamo fare il possibile per assicurarci che il virus non si diffonda in modo incontrollabile. Ogni giorno conta", ha dichiarato la Cancelliera tedesca Angela ...

La nuova stretta contro il virus

Buongiorno. Diecimiladieci (10.010) contagi possono bastare per un coprifuoco? È quello che ci chiediamo tutti, a cominciare dal governo, dopo che ieri abbiamo superato la soglia ...

