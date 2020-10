Crozza nei panni di un esilarante Calenda: “Io sindaco di Roma? La voglio di nuovo grande, per questo me ne sto a casa e candido mia madre” (Di sabato 17 ottobre 2020) Nella puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza veste i panni di Carlo Calenda, neocandidato sindaco di Roma: “Io a Roma voglio restituire quel prestigio che merita, io rivoglio dare a Roma il lustro dei tempi di Cesare: voglio rendere Roma di nuovo grande e immortale. Per questo l’unica è che me ne sto a casa e candido mia madre”. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/) L'articolo Crozza nei panni di un esilarante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Nella puntata di Fratelli di– in onda il venerdì in prima serata sul Nove – Maurizioveste idi Carlo, neocandidatodi: “Io arestituire quel prestigio che merita, io ridare ail lustro dei tempi di Cesare:renderedie immortale. Perl’unica è che me ne sto amia madre”. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/) L'articoloneidi un...

