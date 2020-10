Crotone | Stroppa | «Serie A altro sport Juventus fortissima»

(Di sabato 17 ottobre 2020) Giovanni, allenatore del, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio ottenuto contro laGiovanni, allenatore del, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio ottenuto contro la. LA GARA – «Abbiamo fatto un’ottima prestazione, delle volte abbiamo sbagliato negli ultimi metri e c’è un po’ di rammarico. Un punto importante, dà morale per un prosieguo di quello che è stato fatto fin qui. LaA è un, abbiamo preso tanti gol ingenuamente come stasera con Morata. La squadra è quella giusta. Se arrivano punti con queste squadre non vedo perché non possa andar bene. Il gol annullato ci ha un po’ ...

DiMarzio : #SerieA, le scelte ufficiali di Stroppa e Pirlo #CrotoneJuventus - Fantacalcio : Crotone-Juventus, Stroppa: 'Rammarico per le occasioni sprecate' - sportli26181512 : #Crotone, Stroppa dopo la Juve: 'Forse abbiamo avuto paura di vincere': Il tecnico dei pitagorici: 'Punto determina… - dade494 : RT @gustatore: Stroppa ha appoggiato le sue palle pelose sulla barba folta di Pirlo. Crotone messo in campo 1000 volte meglio della Juve - sportface2016 : #CrotoneJuve 1-1 | Le parole di #Stroppa nel post partita -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Stroppa

“Al di là della prestazione, dispiace sbagliare negli ultimi metri, c’è un po’ di rammarico per le occasioni, però di sicuro è un punto importante e determinante anche per l’autostima, è un proseguo ..."Abbiamo fatto un'ottima prestazione, c'è rammarico per le occasioni che abbiamo creato e non concretizzato, questo è un punto determinante per proseguire nelle prossime settimane, un punto di svolta.