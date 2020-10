Crotone, Messias: «Juventus tosta, ha sempre comandato. Sogno la nazionale» (Di sabato 17 ottobre 2020) Junior Messias, attaccante del Crotone, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio conquistato contro la Juventus Junior Messias, attaccante del Crotone, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio conquistato contro la Juventus. PRESTAZIONE – «L’avversario era tosto. La Juventus ha sempre comandato negli ultimi dieci anni, il risultato è buono e stiamo migliorando. Dobbiamo continuare così». MIGLIORE IN CAMPO – «Non ci avrei mai creduto. Io sono credente, credo in Dio e so che niente è possibile. Ora penso passo dopo passo: si pensa alla salvezza, poi vediamo». nazionale BRASILIANA – «Sarebbe sicuramente un ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Junior, attaccante del, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio conquistato contro laJunior, attaccante del, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio conquistato contro la. PRESTAZIONE – «L’avversario era tosto. Lahanegli ultimi dieci anni, il risultato è buono e stiamo migliorando. Dobbiamo continuare così». MIGLIORE IN CAMPO – «Non ci avrei mai creduto. Io sono credente, credo in Dio e so che niente è possibile. Ora penso passo dopo passo: si pensa alla salvezza, poi vediamo».BRASILIANA – «Sarebbe sicuramente un ...

